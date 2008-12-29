İsrail saldırıyı 6 ay önce planladı

İsrail-Filistin mücadelesinde son 60 yılın en büyük katliamı olarak tarihe geçen saldırıların planının 6 ay önceden yapıldığı ortaya çıktı.



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Yahudilerce kutsal olan Hanuka (Işıklar) bayramının son günü gerçekleştirilen katliamın arka planını deşifre etti. Haaretz'de dün yer alan habere göre; Hamas'la ateşkes anlaşmasına imza atan Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail ordusuna operasyona başlama talimatını 18 Haziran'da verdi.



Tel-Aviv, ateşkesle geçen süreyi askerî açıdan hazırlık, istihbarat toplama ve kamuoyunu yanıltmak için kullandı. Hamas'ı hazırlıksız yakaladı. Ateşkesin 19 Aralık'ta bitmesinin ardından Gazze'den fırlatılan Kassam füzeleri bu planın uygulamaya konulmasının da yolunu açtı. İsrail önceki gün Gazze'ye bomba yağdırdı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Mısır'lı meslektaşı Hüsnü Mübarek'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklama da Haaretz'in iddialarını doğrular nitelikteydi:

"Hamas, İsrail'in saldıracağını düşünerek hareket etmeliydi."



Dökme kurşun 300 can aldı



İsrail saldırıları, dün gece de durmadı. Filistinliler için hayati önem taşıyan ilaç deposu ile cami hedef oldu.

İsrail, Hamas'ı devirmek bahanesiyle Gazze Şeridi'ne tarihinin en kanlı saldırılarını gerçekleştiriyor. 'Dökme Kurşun' adı verilen saldırıların ikinci gününde ölenlerin sayısı 300'ü aşarken, 700'den fazla kişi de yaralandı. İki gün içinde vurulan hedeflerin sayısı 210'a ulaştı.



Başbakan İsmail Haniye, 'Filistin bu kadar çirkin bir soykırıma daha önce hiç şahit olmamıştı.' diye konuştu.

