İsrail saldırısında yıkılan 13 katlı binanın sahibinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusu

Gazze'de İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yıkılan, içinde yerli ve yabancı çok sayıda basın kuruluşunun ofisinin de bulunduğu 13 katlı binanın sahibi Cevad Mehdi , Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehdi, İsrail'in sivillerin kullandığı binayı yıkmasından dolayı uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi.

Bu amaçla dün UCM'ye resmi şikayette bulunduğunu aktaran Mehdi, yargılama prosedürlerini başlatması için Brüksel merkezli Uluslararası İnsan Hakları Örgütü AFD'ye vekalet verdiğini ifade etti.

AFD'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada da Mehdi adına UCM Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

"Tam teşekküllü savaş suçu"

Binanın, yasalar ve uluslararası anlaşmalar gereği sivil tesislerin hedef alınması yasak olan yerlerden olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası anlaşmaları ihlal etmenin ve sivil binayı yıkmanın, UCM tarafından soruşturma başlatılmasını gerektiren 'tam teşekküllü savaş suçu' olduğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'ta vurarak yıktığı Cela binasında Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın yanı sıra yerli ve yabancı 30'a yakın basın kuruluşunun ofisi ve sivillerin yaşadığı yaklaşık 30 daire bulunuyordu.