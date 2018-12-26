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Dünya

İsrail saldırısı mı; Suriye, "Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğünü" duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'den fırlatılan uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını bildirdi

26 Aralık 2018 03:28

Suriye hava savunma sistemlerinin başkent Şam yakınlarında "düşman hedeflere" ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusu da saldırıların ardından Suriye'den uçaksavar füzesi ateşlendiğini iddia etti.

SANA haber ajansı, bazı düşman hedeflerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den fırlatılan uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, "Hava savunma sistemi, Suriye'den fırlatılan uçaksavar füzesine karşı devreye sokuldu" dendi.

Açıklamada, hedefin vurulup vurulmadığı belirtilmezken bu nadir yaşanan olay sonucu yaralılar veya maddi zararla ilgili bilgi gelmedi.

Daha önce İsrail medyası, ülkenin orta kesimlerinde Akdeniz kıyısındaki Hadera ve Keysariya kenti sakinlerinin patlama sesleri duyduğunu bildirmişti.

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