İsrail saldırıların ardından güvenliği arttırıyor



İsrail hükümeti Filistinlilerin kanlı saldırıları nedeniyle bir dizi yeni güvenlik önlemi alınmasını karalaştırdı. Bunların arasında birtakım Filistin yayın organlarının kapatılması da bulunuyor. İsrail medyası önlemler paketinin Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savunma bakanı ile ordu, polis ve gizli servis yöneticileri ile yaptığı kriz toplantısında kararlaştırıldığını bildirdi.

Salı günü Kudüs ve Tel Aviv'de düzenlenen saldırılar sırasında Amerikalı bir turist öldürülmüş, çok sayıda İsrailli de yaralanmıştı.

Alınan kararlar arasında Kudüs çevresindeki bariyerlerde kalan boşluk alanların kapatılması da bulunuyor ‘Jerusalem Post' gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Tarkumia'da tel parmaklık kurulacak. İsrail radyosu, Batı Şeria'dan İsrail'e gelen Filistinlilerin çalışma izinlerine sınırlama getirileceğini ve şiddeti tahrik eden Filistin yayın organlarının kapatılacağını bildirdi.

İsrail'de izinsiz kalan Filistinlilere yardım edenlere ağır ceza verilecek. Tel Aviv'de Amerikalı kadın turisti bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Kalkilyalı Filistinlinin İsrail'e giriş izni bulunmuyordu.