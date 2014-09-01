İsrail: Sahip olduğumuz siyonist mirası geliştireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz siyonist mirası geliştirmeye devam edeceğiz. Yeniden inşa etmek yerine geliştirmek kelimesini kullanıyorum, çünkü buna zaten başladık" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail’in kurulduğu günden beri elini barış isteyen komşularına uzattığını öne sürerek, "Hamas’ı çok şiddetli bir şekilde vurduk ve yaklaşık bin teröristi öldürdük, liderlerini hedef aldık, tünellerini vurduk" dedi.

Hamas’ın, kurulduğu günden beri en büyük darbeyi son Gazze saldırısında aldığını savunan Netanyahu, "Hamas ateşkes için öne sürdüğü tüm taleplerini geri çekmek durumunda kaldı. Umarım sağlanan bu sukünet uzun surer. Bununla birlikte biz, ister burada, ister Golan Tepelerinde, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Sahip olduğumuz siyonist mirası geliştirmeye devam edeceğiz. Yeniden inşa etmek yerine geliştirmek kelimesini kullanıyorum, çünkü buna zaten başladık" diye konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi yakınındaki şehirlere yapacağı yardıma da değinen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Sderot ve Gazze Şeridi’ne yakın alanlar için 1.5 milyar şekel (419 milyon dolar) değerinde beş yıllık bir yardım planını onaylayacağız. Bu yardımın amacı sadece tarımı rehabilite etmek ve hasarları gidermek değil, aynı zamanda ek güvenlik altyapıları da inşa etmektir. Önümüzdeki bir ay içerisinde benzer bir yardım paketini güneydeki şehirler için de açıklayacağız. Yine aynı şekilde güvenlikle ilgili ortaya çıkan boşlukları kapatacağız."

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti. Daha sonra orduyu karadan geri çekerek hava saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarına Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerle 26 Ağustos'ta Filistinli gruplarla varılan ateşkesle son vermişti.

Gazze'ye 51 gün süren saldırılarda Filistin'de 578'i çocuk 2 bin 147 kişi hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından ise 66 asker, 4 sivil ve 1 yabancı uyruklu işçi olmak üzere 71 kişi yaşamını yitirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise en az 131 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.