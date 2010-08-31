-İSRAİL RUSYA'DAN SURİYE'YE SİLAH SATIŞINI AZALTMASINI İSTEDİ TEL AVİV (A.A) - 31.08.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, Rusya'dan, Suriye'ye silah satışını azaltmasını istediği bildirildi. İsrail'in Rusya Büyükelçisi Anna Azari, Barak'ın Moskova ziyaretinden birkaç gün önce yaptığı açıklamada, ''İsrail'in, Rusya'nın Suriye'ye daha az silah satmasını arzu ettiği aşikar, ancak Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını da anlıyoruz'' ifadesini kullandı. Azari, ''Başta Ortadoğu ve Suriye olmak üzere Rusya'nın bölgede farklı ortaklarla askeri işbirliğiyle ilgilenmesini anlıyoruz, ama bazı silahların teslimatı bölgedeki kuvvetlerin dengesini bozabilir'' dedi. Bazı durumların kendilerini endişelendirdiğini ve bunları doğrudan Rusya ile konuştuklarını da belirten Azari, ''İşte bu yüzden Rus-Suriye askeri işbirliği Ehud Barak'ın Moskova ziyaretinde ele alınacak'' diye konuştu. Barak'ın 5-7 Eylülde Rusya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.