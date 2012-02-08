İsrail Rumlar'dan üs isteyebilir

T24

İki taraf arasında ayrıca, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği ''münhasır ekonomik bölgesi'' ile İsrail ekonomik bölgesi içerisinde, arama kurtarma alanında işbirliği anlaşması imzalanacak.Ziyarette, doğalgazdan birlikte yararlanılması, ekonomi ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.