İsrail Rumlar'dan üs isteyebilir

T24 - İsrail basınında çıkan habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 16 Şubat'taki Rum kesimi ziyareti öncesi adadaki BAF Üssü'nün kullanımıyla ilgili görüşmeler hazırlık aşamasında. Rum basınıysa, Güney Kıbrıs yönetiminin bir İsrail şirketinden savaş gemisi satın alabileceğini yazdı.
İki taraf arasında ayrıca, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği ''münhasır ekonomik bölgesi'' ile İsrail ekonomik bölgesi içerisinde, arama kurtarma alanında işbirliği anlaşması imzalanacak.
Ziyarette, doğalgazdan birlikte yararlanılması, ekonomi ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.