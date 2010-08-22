-İSRAİL RESMEN OECD ÜYESİ KUDÜS (A.A) - 22.08.2010 - İsrail Hükümeti, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne(OECD) üyeliğini resmen onayladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, OECD'ye katılımın dünyanın en iyi ekonomilerinin İsrail ekonomisine duyduğu güvenin ifadesi olduğu bildirildi. İsrail Maliye Bakanı Youval Steinitz ise ülkenin OECD'ye katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin çok üst düzey ekonomik normları karşılamak zorunda kaldığını belirterek, İsrail'in, ekonomisinin sağlamlığını ve istikrarını ispatlamak için hala yapması gereken çok şey olduğunu ifade etti. Steinitz, OECD'ye katılımla birlikte İsrail'in yabancı yatırımlardan daha fazla yararlanacağını vurguladı. OECD'ye 2007 yılında üyelik başvurusunda bulunan İsrail'in üyeliği Mayısta kabul edilmişti. İsrail hükümetinin katılım anlaşmasını onaylaması, sürecin son aşamasını oluşturuyor. Geçen yıl kişi başına milli geliri 28 bin 400 dolar olan İsrail, OECD içinde yer alan ülkelerle kıyaslandığında kişi başına milli gelir açısından 22. sırada bulunuyor.