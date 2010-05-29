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Dünya

İsrail Refah'taki tünelleri bombaladı

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, dün gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Mısır ile sınırdaki tünelleri bombaladı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, dün gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Mısır ile sınırdaki tünelleri bombaladı. Ayrıca, bir füze saldırısının Gazze kentindeki bir demir atölyesini hedef aldığı bildirildi.


İsrail Ordu Sözcülüğü, hava saldırısının dün Gazze'den İsrail'e yönelen roket saldırılarına karşılık yapıldığını duyurdu.


Dün Gazze'den İsrail'in güneyine iki Kassam roketi fırlatılmıştı. Gazze'deki Filistinli silahlı gruplardan roket saldırısını üstlenen olmamıştı.


Ordu sözcülüğü ayrıca, bir grup militanın sınırdaki Nahal Oz terminali yakınındaki sınır bölgesine patlayıcı yerleştirme teşebbüsünde bulunduğunu bildirdi.


Gazze'deki kaynaklar da uçakların 5 füze saldırısı düzenlediğini, bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

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