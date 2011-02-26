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Dünya

İSRAİL REFAH'TA TÜNELLERİ BOMBALADI TEL AVİV (A.A)

26 Şubat 2011 22:34

-İSRAİL REFAH'TA TÜNELLERİ BOMBALADI TEL AVİV (A.A) - 26.02.2011 - İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, sınır bölgesindeki tünel alanlarını bombaladı. Bombardımanda, 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu da tünel alanlarının bombalandığını doğruladı ve bombardımanın geçtiğimiz günlerde, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan roket saldırılarına karşılık olduğunu belirtti. İsrail ordu sözcülüğü, tünellerin "teröristlerin kaçak girişlerinde kullanıldığını" belirtti. Gazze'deki Ambulans Hizmetleri yetkilisi Ethem Ebu Salmiyye, bombardımanda 4 kişinin yaralandığını belirtmekle yetindi, durumları ve kimlikleri ile ilgili bilgi vermedi. İlk bombardımanın Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede, diğerinin de Hamas'ın güvenlik alanı olarak belirlediği tünel alanında olduğu kaydedildi. Bir füze saldırısında ise Han Yunus'un batısında İslami Cihad'a ait bina hedef alındı. Bu arada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El Bureyc mülteci kampına düzenlenen füze saldırısında ise herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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