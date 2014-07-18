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İsrail protestosuna polis müdahalesi

Polis, İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto için toplanan gruba müdahale etti

18 Temmuz 2014 09:14

Gazze'ye yönelik kara saldırısını protesto etmek amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Levent'teki Başkonsolosluk binasının önüne gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, Gazze'ye yönelik kara saldırısını protesto etti.

Zaman zaman tekbir getiren gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar attı. Ayrıca burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Polis ekipleri, başkonsolosluğun bulunduğu plazanın çevresini bariyerlerle çevirdi. Gruptan 8-10 kişi, etraftaki çöpleri toplayarak plazanın önünde ateş yaktı.

Protestocularun sayısı yeni katılımlarla giderek arttı.

Başkonsolosluğun bulunduğu plazanın önünde protestolarını sürdüren kalabalıktan bazı kişiler, plazanın duvarlarına tırmanarak, binanın bahçesine girdi.

Ellerindeki taş ve sopalarla binanın camlarını kıran göstericilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahaleden, bahçenin dışındaki grup da etkilendi.

Dağılan gruptakiler, bir süre sonra tekrar plaza önünde toplandı.

Gruptan bazıları, sprey boyayla İsrail aleyhine yazı yazıldığı görülen bahçe duvarının üzerinde beklerken, polis ekipleri binanın giriş kapısı önünde kalkanlarla barikat oluşturdu.

 

Bir müdahale daha

 

Bir süre devam eden beklemenin ardından, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın konuşması sonrası yaptığı çağrı üzerine grubun bir bölümü dağılırken, bazı kişiler ellerindeki taş, yumurta ve tahta parçalarını plazaya doğru atmaya başladı.

Polis ekipleri, biber gazı ve TOMA'larla tazyikli su sıkarak gruba tekrar müdahale etti. Gruptakiler de polise tepki göstererek, TOMA'ları taşladı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından plazanın dış duvarının önünde toplanan gruptakiler, slogan atmaya devam ediyor.

Bu arada, gruptan bazı kişiler, plazanın önündeki İlhan Koman'a ait Akdeniz heykelini yıkmaya çalıştı, başaramayınca tahrip etti.

Polisler ile zaman zaman slogan atan gruptakilerin bekleyişi sürüyor.

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