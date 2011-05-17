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Dünya

İSRAİL PROTESTOLARINDA 350 KİŞİ YARALANDI  KAHİRE (A.A)

17 Mayıs 2011 10:58

-İSRAİL PROTESTOLARINDA 350 KİŞİ YARALANDI  KAHİRE (A.A) - 17.05.2011 - Arap dünyasının "Nakba" büyük felaket olarak adlandırdığı İsrail'in 63. kuruluş yıl dönümünde, Mısır'ın başkenti Kahire'deki gösterilerde 350 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, son iki günde İsrail'in Kahire Büyükelçiliği önünde protesto gösterilerinde bulunan 350 kişi, askerlerin biber gazı kullanması ve müdahale etmesi sonucunda yaralandı.  Haberde, göstericilerin büyükelçiliğe girmek istemesi üzerine polis ve askerin protestoculara müdahale ettiği savunuldu, yaralanan 350 kişiden 45'inin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.  Potestocuların elçilik önündeki barikatları aşması sonucu olayların büyüdüğü, asker ve polisin İsrail Büyükelçiliği çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırdığı ifade edildi.  Mısır'ın resmi MENA ajansı da çıkan olaylarda 353 kişinin yaralandığını duyurdu, yaralanmalara, polisin kullandığı göz yaşartıcı bomba ve biber gazının sebep olduğunu belirtti. 

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