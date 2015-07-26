İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da gönüllülere silahlı ve gazlı müdahale!

Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusuna giren bir grup İsrail polisinin, murabıtlara (gönüllüler) açtığı ateşte yaralananların olduğu bildirildi. İsrail polisinin, olayda yaralananların tedavisine izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, en az 30 kişilik bir Yahudi yerleşimci grubunun İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girerek avluda tur atmasına tepki gösteren murabıtlar ile polis arasında arbede çıktığını belirtti.

Bu esnada polisin Filistinlilere ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.

Tedaviye izin verilmedi

İsrail polisinin, olayda yaralananların tedavisine izin vermediği kaydedildi.

Baskın sırasında İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ana kapısını söktüğü, olaylar esnasında yangın söndürme sisteminin bozularak devreye girdiği ve suyun caminin halılarına kadar ulaştığı aktarıldı.

Kadınları da darp ettiler

Filistin Vakıflar Bakanlığı yöneticilerinden Rıdvan Amr, yaptığı açıklamada, Aksa muhafızlarının İsrail polisleri tarafından ağır şekilde darp edildiğini vurgulayarak, "İsrail polisi, Aksa muhafızlarına görülmemiş şekilde vahşice saldırdı. Saldırılar hâlâ devam ediyor" dedi.



İsrail polisinin, bu sabah Mescid-i Aksa avlusuna girdiği sırada yaşanan olaylarda kadınların da darp edildiği belirtildi. Aksa içerisinde görev yapan gazeteci Leva Ebu Rumeyle, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki kadın murabıtları (gönüllüler) da darp ettiğini, kendisinin de görüntü almak isterken tartaklandığını söyledi. Rumeyle, İsrail polisinin kadınları gözaltına almaya çalıştığına da dikkati çekti.