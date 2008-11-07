İsrail polisi Olmert'i sorguladı

İsrail polisi, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle, Başbakan Ehud Olmert'i 2 saat süreyle sorguladı. Polis Mali Şube müfettişlerinin başbakanlık resmi konutunda yaptığı sorgulama, İsrail Başbakanı'nın 9. sorgulanması oldu.



Sorgulamanın özellikle Olmert'in ailesiyle birlikte yaptığı ve kamuoyunda "Rişon Tur" adıyla bilinen özel gezilerin harcamalarının çifte faturalandırılması üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.



Olmert'in basın danışmanı Amir Dan, Jerusalem Post gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, polise şiddetle çattı ve "sadece tamamlanmamış bir resimden yola çıkarak bir başbakanı devirdiklerini" itiraf edecekleri yerde, soruşturmayı daha yeni tamamlayabildikleri yolunda bir açıklamayla başarısızlıklarını örtmeye çalıştıklarını söyledi.



Dan, bunun "halkın gözüne kum atmaktan başka bir şey olmadığını" da kaydetti. Rişon Tur konusuyla ilgili olarak Olmert, bir ay önce yine Mali Şube masası ekiplerince evinde sorguya çekildiğinde, görevlileri azarlayarak "Daha iki hafta önce 'ciddi suçlar' olarak tanımladığınız şeyler için hakkımda dava açılması çağrısı yaptınız; şimdi de gelmiş soruşturmayı yeniden mi başlatıyorsunuz" demişti.



Olmert hakkında, Amerikalı Yahudi bir iş adamından seçim kampanyalarında nakit para aldığından, Kudüs'te satın aldığı eve kadar 6 ayrı konuda iddialar bulunuyor.