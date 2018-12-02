İsrail polisi: Netanyahu ile eşini rüşvet ve yolsuzluktan yargılayın

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.

Reuters'da yer alan habere göre yetkililer Netanyahu'nun Bezeq Telekom İsrail şirketine ruhsatlandırma konusunda kayırma yaptığını, karşılığında ise Bezeq'e ait haber sitesi Walla'da onu öven haberler yapmasını istediğini iddia etti.

İsrail'in başsavcısı hazırlanan dosyayı inceledikten sonra Netanyahu'ya dava açılması veya açılmaması yönünde karar verecek.

Geçtiğimiz günlerde koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğunun 1 koltuğa düşmesiyle sarsılan Netanyahu'nun koalisyon partnerlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail polisi daha önce 2 yolsuzluk dosyasıyla ilgili olarak Netanyahu'ya dava açılmasını tavsiye etmişti.