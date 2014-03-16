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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişi engelledi

İsrail polisinin, sabah namazında, 50 yaşın altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği bildirildi

16 Mart 2014 13:56

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, 10 kapısı bulunan Mescid-i Aksa'nın, sadece 4 kapısının açılmasına izin verdiğini söyledi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapılarının çoğunu kapattığını ifade eden Hatip, "Namaz kılmak için gelen 50 yaşın altındaki kişilerin girmesine izin vermedi" dedi.

Polisin, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe kapısını Yahudi yerleşimciler ile turistlerin girişini kolaylaştırmak için açık tuttuğunu anlatan Hatib, Mescid-i Aksa'da itikafta bulunan kişilerin çoğunun İsrail polisi tarafından çıkarıldığını ifade etti.

 

1 Filistinli yaralandı

 

Bu arada, El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın yaptığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda ses bombası attığı baskında avluda yer alan Kıble Mescidi'nde namaz kılanları kuşattığı ifade edilen açıklamada, olayda Mescid-i Aksa'da itikafta bulunan bir kişinin plastik mermiyle başından yaralandığı kaydedildi.

Yaralının, Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin yüzlerce kız ve erkek öğrencinin de Mescid-i Aksa'ya girişini engellediği ifade edildi.

İsrail'in Kudüs'te, Mescid-i Aksa ile Hristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik ihlallerinin tırmanışa geçtiği vurgulanan açıklamada, "İslam dünyasını, Arapları ve Filistinlileri, Mescid-i Aksa'yı, Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsallarıyla beraber, Kudüs'ü korumak ve kurtarmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

 

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