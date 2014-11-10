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Dünya

İsrail polisi iki yaşındaki çocuğa tutuklama kararı çıkardı

İsrail polisi, Kudüs’te şafak vakti düzenlediği operasyonda, Hamza Zeydani isimli bir çocuğu tutuklamak için ellerinde talimat olduğunu söyledi

Fotoğraf: Arşiv

10 Kasım 2014 19:02

Filistinli kaynaklar, İsrail polisinin Kudüs’ün Silvan beldesindeki El Bustan mahallesinde Zeydani ailesinin evlerine düzenlediği operasyonda, 2 yaşındaki çocuklarını tutuklamaya çalıştığını duyurdu.

Filistin’de yayın yapan Maan haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik güçleri bugün şafak vakti Silvan beldesinde oturan Zeydani ailesinin evine operasyon gerçekleştirdi.

İsrail polisi 16 yaşındaki Muhammed Ziyad Zeynani’yi gözaltına almasının ardından Hamza Zeydani’nin de tutuklanması ile ilgili ellerinde talimatın olduğunu söyledi.

Aile üyeleri eve baskın yapan İsrail polisine, “Hamza Zeydani’nin kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Bahsettiğiniz çocuk henüz 2 yaşında. Bununla ilgili nasıl bir tutuklama kararı çıkarılabilir?” diyerek tepki gösterdi.

İsrail polisi evde bulunan 3 bilgisayara el koymasının ardından 16 yaşındaki Muhammed Ziyad Zeydani’yi tutuklayarak götürdüğü kaydedildi.

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