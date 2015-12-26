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Dünya
Deutsche Welle

İsrail polisi: Filistinli saldırgan öldürüldü

Kudüs'te polise bıçakla saldırmaya çalışan bir Filistinli polis tarafından vurularak öldürüldü.

26 Aralık 2015 14:31


İsrail polis sözcüsü Luba Samri'nin yaptığı açıklamaya göre olay Kudüs'ün tarihi kent merkezinde meydana geldi. Polis şüpheli gördüğü bir Filistinliyi aramak üzere durdurdu. Filistinli üzerindeki bıçağı çekerek saldırmak isteyince polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ekim ayından bu yana en az 126 Filistinli, İsrailli güvenlik güçleri ya da silahlı siviller tarafından öldürüldü. İsrail makamlarına göre öldürülenlerin 77'si saldırgan. Filistinli saldırganlar tarafından düzenlenen bıçaklı, tornavidalı ve arabalı saldırılarda 20 İsrailli ve bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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