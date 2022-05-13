İsrail polisi, Batı Şeria’da İsrail askerlerinin yaptığı baskınları takip ederken vurularak öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde tabutu taşıyanlara saldırdı.

Al Jazeera, İsrail güçlerinin baskınını takip ederek başından vurularak öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile’nin Doğu Kudüs'te gerçekleşen cenaze töreninden gelişmeleri aktarıyor.

Binlerce Filistinlinin Akile’nin cenazesi için toplandığı belirtilirken, gazetecinin cenazesi ailesinin yanına gömülmek için Protestan Mezarlığı’na götürülecek.

Akile’nin naaşını hastaneden cenaze törenine taşıyan bir kalabalık töreninin gerçekleştiği katedrale ulaştığı sırada İsrail güçleri, cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Al Jazeera muhabiri Imran Han, İsrail polisinin Fİlistinlilerin Akile’nin tabutunun yanında yürümesine izin vermediğini, saldırdığını anlattı.

Ne olmuştu?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.



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İsrail polisi, başından vurularak öldürülen gazeteci Akile'nin tabutunu taşıyanlara saldırdı



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