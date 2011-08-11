İsrail 'pişman' ama özür dilemek istemiyor

T24 - İsrail, Mavi Marmara için Türkiye'nin özür isteğine karşılık 'pişmanlık' bildirmek istiyor. Ancak koalisyon buna bile karşı.



İsrail, Mavi Marmara saldırısı yüzünden Türkiye’den özür dilemeyi kabul etmeye yakın, ancak hala koalisyon içindeki sorunlar çözülemedi.



Jerusalem Post’un haberine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara yardım filosuna yapılan askeri müdahale ile gerilen ilişkiler üzerine iki ülke bir anlaşmaya varmak üzere.



Netanyahu, Türkiye’nin yeni bir hak iddia etmemesi şartıyla özür dilemeyi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmek istiyor.



Ancak Netanyahu’nun tereddütleri var çünkü Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın bu anlaşmayı kendisi aleyhine kullanması ve koalisyon hükümetinde avantaj sağlamasından endişe ediyor.

Netanyahu Obama ile telefonda görüştü



Haberde, Netanyahu ve Barack Obama’nın dün gece geç saatlerde bir telefon görüşmesiyle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Barack Obama anlaşmanın sağlanamamasından duyduğu huzursuzluğu dile getirdi.



İsrail Ordu Radyosu ise iki ülke arasında varılacak bir anlaşmanın ilişkileri güçlendireceği ve bu yakınlaşmanın ABD'nin rahatsız olduğu Türkiye-İran ilişkilerini zayıflatacağı yorumu yapıldı.

Özür değil ğişmanlığı tercih ederiz



İsrail’in güvenlikten sorumlu bakanı Matan Vilnai de İsrail Ordu Radyosu’na bu sabah yaptığı açıklamada, ‘‘Türkiye önemli bir dostumuz ve bu anlaşmazlığın üstesinden en kısa zamanda gelmeliyiz. Ancak Türkler anlaşmanın dili konusunda ısrarcı; bizden ‘özür’ kelimesini kullanmamızı istiyorlar. Biz ise ‘pişmanlık’ kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz’’ dedi.



Vilnai, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın da özür dilemeye sıcak baktığını, ancak en büyük engelin yine Lieberman olduğunu söyledi.



