İsrail: Pfizer/BionTech aşısı Covid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

T24 Haber Merkezi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı. Açıklamada, iki dozu da olan kişilerde hastalık riskinin yüzde 95,8 oranında azaldığı da belirtildi.

Reuters'ın haberine göre; nüfusa oranla dünya genelinde en çok aşılamayı yapan ülke İsrail'de Sağlık Bakanlığı, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Aşının, iki dozunu da olan kişilerde Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 98,9 oranında önlediği bildirildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi. Hastalık riskinin ise yüzde 95,8 oranında azaldığı vurgulandı.

İsrail'de normalleşme başlıyor

Aşılamanın çok hızlı ilerlediği İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, 50 yaş ve üzerindeki İsraillilerin yüzde 95'inin önümüzdeki iki hafta içinde aşılanmasını beklediğini söyledi.

Vakaların ve ölüm oranının azaldığı İsrail'de kısıtlamalar da gevşetilirken, pazar gününden itibaren okulların ve birçok mağazanın yeniden açılmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.