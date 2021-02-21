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Dünya

İsrail: Pfizer/BionTech aşısı Covid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Aşılanma sayesinde hastalık riskinin yüzde 95,8 oranında azaldığı vurgulandı

21 Şubat 2021 00:18

T24 Haber Merkezi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı. Açıklamada, iki dozu da olan kişilerde hastalık riskinin yüzde 95,8 oranında azaldığı da belirtildi. 

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