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Deutsche Welle

İsrail parlamentosundan ezan kısıtlamasına yeşil ışık!

İsrail parlamentosu, camilerden hoparlörle ezan okunmasına kısıtlama getiren iki yasa tasarısına yeşil ışık yaktı

08 Mart 2017 21:35

İsrail parlamentosu Knesset, camilerden hoparlörle ezan okunmasına kısıtlama getiren iki yasa tasarısına çarşamba günü yapılan oturumda yeşil ışık yaktı. Tasarılar, İsrail parlamentosunda 48’e karşı 55 ve 47’ye karşı 55 oyla kabul edildi.

Yasa tasarılarından ilki ezanın 24 saat boyunca hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasını öngörüyor. İkinci tasarı ise yasağın sadece gece saat 23.00 ile sabah 7.00 arasında geçerli olmasını öngörüyor.

Parlamentoda yapılan oylama öncesi koalisyon hükümetinin sağcı milletvekilleri ve Arap parlamenterler arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Bazı milletvekilleri, tasarı metnini yırtmasının ardından parlamentodan dışarı çıkarıldı.

Parlamento kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki yasa tasarısının da bir sonraki yasama sürecine kadar birbiri ile uyumlu hale getirilmesi talep edildi. Tasarının yasalaşması için parlamentoda en az üç oturumun daha yapılması öngörülüyor.

Yasa tasarıları, aslında tüm dini ibadet merkezlerini kapsıyor ancak bu uygulamadan daha çok camiler etkileniyor.

Söz konusu yasa tasarısı, İsrail içi ve dışındaki Müslümanların büyük tepkisini çekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesini savunanlar ise gerekçelerinde uygulamanın “gürültü kirliliğine neden olduğunu“ ve “hoparlörlerin bazen nefret içerikli mesajlar için suiistimal edildiğini“ öne sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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