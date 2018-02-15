İsrail parlamentosundan '1915' kararı

İsrail parlamentosu (Knesset) yapılan oylamada, 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması yasa teklifini reddetti

Jerusalem post gazetesinin haberine göre, Knesset, Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli tasarı aleyhine yaptığı konuşmada, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" dedi.