İsrail parlamentosunda pornolu protesto

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İsrail parlamentosu Knesset'in Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi'nin oturumunda, dışarıdan bir katılımcı Zoom penceresinde pornografik görüntüler gösterdi.

Knesset TV görüntülerinde komite başkanı Gilad Kariv'in durumu fark edip Zoom bağlantısının sonlandırılıp, projeksiyonun kapatılmasını istediği görülüyor.

Kariv, görüntünün uzun süre kapatılamamasına sinirlendi ve "Bu kimsenin suçu değil. Ancak komite başkanı bağlantının kesilmesini istiyorsa bu tek düğmeyle yapılabilmeli" dedi.

Yerel medya, yeni Koronavirüs yasasının görüşüldüğü toplantıda görüntüleri yayınlayanın tanınmış bir aşı karşıtı aktivist olduğunu belirtti.

Yeni yasa, yürürlüğe girmesi durumunda acil durum önlemleri konusunda Knesset'e daha çok yetki verilecek.

Pornografik görüntüleri yayınlayan katılımcı çıkarıldıktan sonra toplantı devam etti, ancak dışarıdan Zoom ile katılanların görüntülerini açmalarına izin verilmedi.