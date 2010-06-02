İsrail Parlamentosu karıştı

T24-



Gemideki eylemcilerin arasına katılan ve İsrail polisi tarafından tutulduğu Aşdod'daki gözetim merkezinden dün salıverilen İsrail parlamentosunun ilk kadın Arap milletvekili olan Balad partisi üyesi Hanen Zubi, parlamentoda sözlü saldırıya uğradı.





Likud milletvekillerinden Miri Regev, Zubi'nin "hem teröristlere katıldığını", hem de "İsrail devletine karşı ahlaken suç işlediğini" savunarak, Zubi'ye, "Gazze'ye git, hain" diye bağırdı.





Parlamentonun sağ kanat milletvekillerinden Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) üyesi Moşe Mutz Matalon da Zubi'ye hitaben "Güzel iş çıkardınız. Çevrenizdeki hainlerin yıllardır yapmak istediklerini siz bir günde başardınız" dedi.





Muhalefetteki Kadima partisinden Nahman Şay da "Demokrasiye saygı duyarım, ama bir milletvekili yasalara aykırı olan böyle bir yolculuğa katılamaz" dedi ve Zubi'nin davranışını "yanlış ve kabul edilemez" diye nitelendirdi.





Zubi'ye arka çıkan partisinin lideri Muhammed Barake ise milletvekilinin davranışının "çok asil" olduğunu belirtti ve ablukayı kaldırma amacında olduklarını söyledi.





Sağ kesimden birçok milletvekilinin laf atarak sözünü kestiği Barake, olayın sorumluluğunun askerlerde değil, "Bu suçu birlikte organize eden (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile (Savunma Bakanı Ehud) Barak'ta olduğunu" savundu.