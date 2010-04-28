İsrail Parlamentosu, 1915'i görüşecek

T24 - İsrail Parlamentosu, 1915 Ermeni iddialarıyla ilgili genel görüşme açılmasını kabul etti. Öneri Meclis Komisyonu'na sevk edildi.



İsrail Parlamentosu Knesset, Meretz Partisi Başkanı Haim Oron'un Ermeni iddialarıyla ilgili genel görüşme açılması istemini tartıştı.



1915 Ermeni iddialarıyla ilgili genel görüşme açılmasını öngören önerge hakkında, lehte ve aleyhte konuşmalar yapıldı; öneri 8'e karşı 12 oyla kabul etti. Meclis oturumunda bir üye de çekimser kaldı.





Soykırıma uğramış bir halk olarak



Önerinin sahibi, muhalefetteki Meretz Partisi Lideri Haim Oron, "Biz, soykırıma uğramış bir halk olarak, başkalarının acılarına da açık olmayız, duyarlılık göstermeliyiz" dedi.



Knesset'in, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını tanıması gerektiğini öne süren Oron, "Adalet yerine gelmeli" diye konuştu.



Meretzli bir diğer üye Nitzan Horowitz de genel görüşmeden yana destek verirken, "Konunun Türkiye-İsrail ilişkileriyle bir bağlantısı yok. Türkiye ve Türk halkına yönelik değil" dedi, ancak başka halkların acılarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.





Diplomatik hassasiyete rağmen



Hadaş partisinden Dov Henin de konunun Knesset'te tartışılmasından yana görüş belirtti; başka milletlerin acılarına duyarlı olunması gerektiğini belirtip, diplomatik hassasiyetlere rağmen konunun 'etik' boyutunu düşünmek gerektiğini ifade etti. Henin, konunun eğitim komisyonuna sevk edilmesini teklif etti.





Yahudiler ders almalıdır



Habayit Hayehudit (Yahudi Evi) partisinden Uri Orbah, Knesset'ten konuyla ilgili "dayanışma hislerini ortaya koymasını" istedi. Orbah, "Yahudi halkı, başkalarının başına gelen felaketlerden de ders almalıdır" diye konuştu.





Gündemden düşmeli



İsrail Evimiz (Yisrael Beiteniu) Partisi üyelerinden Robert İlatov ise bu konunun tartışma yerinin Knesset olmadığını belirtti.



İlatov, "Biz bu soruna müdahale etmemeliyiz. Biz uluslararası soruşturma komitesi değiliz" deyip, bu konunun iki taraf arasında halledilmesi gerektiğini vurguladı. İlatov, konunun tamamen Knesset gündeminden düşürülmesini de istedi.





Hükümet kanadı karşı



Hükümetin görüşlerini açıklamak üzere kürsüye gelen Likudlu Çevre Bakanı Gilad Erdan ise "İsrail, geçmişte ne olduğuna dair bir hüküm vermesi gerektiğini düşünmüyor" dedi. Erdan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki açık diyaloğun devam etmesini umduklarını söyledi ve konunun Knesset Dışişleri ve Savunma Komisyonu'na gönderilmesini istedi.





Başkan: Provokasyon değil



Knesset Başkanı Reuven Rivlin (Likud) ise "Bunun Türkiye'ye yönelik bir provokasyon olmadığının" altını çizdi, ancak Knesset'in de bunu yok saymasının doğru olmadığı görüşünü ifade etti.





Komisyona sexk edildi



Görüşmelerden sonra, Oron'un görüşme açılmasıyla ilgili önerisi, Meclis Komisyonu'na sevk edildi.



Meclis komisyonu, tartışmanın hükümetin istediği gibi Dışişleri ve Savunma Komisyonu'na mı, yoksa Eğitim Komisyonu'na mı sevk edileceğini karara bağlayacak.





