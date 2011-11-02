-İsrail, paraları geçici olarak durdurdu Tel Aviv (A.A) - 01.10.2011 - BM bünyesindeki UNESCO'nun Filistin'i tam üye olarak kabul etmesine İsrail'den misilleme geldi. İsrail'in ''Sekizler'' olarak adlandırılan güvenlik kabinesi, BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun dün Filistin yönetimini tam üye olarak kabul etmesinin ardından, bugün yaptığı toplantıda, Kudüs çevresi ile Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerde inşaatların hızlandırılması kararını aldı. Netanyahu'nun, Kudüs'ün hemen yanı başındaki Maale Adumim yerleşimi ve Guş Etzion'da 2 bin birimlik konut yapımının hızlandırılması talimatını verdiği belirtilirken, İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''sözü edilenlerin, gelecekteki herhangi bir barış anlaşmasında İsrail'in denetimine bırakılacak bölgeler'' olduğu kaydedildi. Netanyahu hükümeti, özellikle Kudüs'teki konut inşaatları nedeniyle, başta ABD olmak üzere, uluslararası çapta eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.