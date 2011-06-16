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İSRAİL PALAMENTOSU'NDAN ERDOĞAN'A KUTLAMA ANKARA (A.A)

16 Haziran 2011 15:52

-İSRAİL PALAMENTOSU'NDAN ERDOĞAN'A KUTLAMA ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - İsrail-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Robert Tiviaev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek İsrail Parlamentosu adına Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Tiviaev mektubu, Knesset'teki meslektaşları adına yazdığını belirterek, "İsrail parlamentosu, büyük ülke Türkiye'nin başbakanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı en iyi dileklerimizi iletmemi istedi" ifadesini kullandı. Tiviaev, İsrail Parlamentosu olarak, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını ve bunun iki ülke ve halklarının yararına faydalı bir işbirliği sayfası olacağını umut ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Yakın geçmişin (Marmara gemisinin trajik olayları) kinlerini gömelim ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin uzun tarihindeki ilhamı bulalım. İsrail Parlamentosu'ndaki bizler ve İsrail halkı adına başarılarınızdan dolayı en iyi dileklerimizi iletiyoruz."

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