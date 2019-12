-İsrail özürde istekli olsaydı krizi önleyebilirdi WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden The Washington Post'ta, ''Yalnız İsrail'' başlığıyla yayımlanan bir yazıda, ''İsrail'in bir kez daha, baskı altındaki komşu liderler için elverişli bir günah keçisi olduğu ve on yıllardır hiç olmadığı kadar izole hale geldiği'' belirtildi. ''İsrail'in on yıllardır hiç olmadığı kadar daha izole göründüğü'' belirtilen yazıda, ''Netanyahu hükümeti, BM Soruşturma Komisyonu'nun da haklı olarak aşırı güç kullanıldığı tespitine vardığı, Mavi Marmara baskınında 9 Türk'ün ölümünden dolayı özür dilemede istekli olsaydı, Türkiye ile bir krizi önleyebilirdi'' değerlendirmesine yer verildi. Gazetenin başyazısında, ''İsraillilerin, Arap Baharı'nın diktatörlüğe karşı bir halk hareketinden, kendisine karşı yeni bir saldırıya dönüşmekte olmasından endişe ettiği ve bu endişelerinin yersiz olmadığı'' kaydedildi. Kahire'deki İsrail Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ve Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan son gerginliğe değinilen yazıda, Filistinlilerin bu ayki BM Genel Kurulu'nda bağımsızlık girişiminde bulunacağı da hatırlatılarak, Genel Kurul'un büyük çoğunluğunun buna destek vermesi halinde İsrail'in daha da izole hale gelebileceği görüşü dile getirildi. Yazıda, çok sayıda Arap ve Türk'ün İsrail'e kızgın olduğunun şüphe götürmediğine değinilerek, ''Ancak Ortadoğu'da örneği sıkça görüldüğü gibi, bu hissiyatların hükümetler tarafından yönlendirildiğini not etmek lazım'' ifadesi kullanıldı. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine karşı bir kampanya yürüttüğü ve bunu kışkırtıcı açıklamalarla kızıştırdığı'' iddiasına yer verilen yazıda şöyle denildi: ''Erdoğan, (Mavi Marmara konusundaki) BM soruşturmasının, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ve dolayısıyla Mavi Marmara gemisine müdahalesinin meşru olduğu sonucuna varmasından çok kızgın. Erdoğan ayrıca, kendisinin dostluk kurduğu bir rejim tarafından günlük bazda katliamların yapıldığı komşu Suriye'den konuşmak yerine, İsrail'i azarlamayı uygun buldu''.