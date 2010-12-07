'İsrail özür dilemeyi kabul etti'

T24 - İsrail'in Haaretz gazetesi Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik krizde sona gelindiğini ve İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemeyi kabul ettiğini yazdı.





İsrail'in Haaretz gazetesi iki ülke arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerde, İsrail'in Mavi Marmara baskını nedeniyle özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi prensipte kabul ettiğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun özel temsilcisi Yosef Ciechanover arasında İsviçre'nin cenevre kentinde kapalı kapılar ardında yapılan iki turluk görüşmelerden izlenimler İsrail basınında yer aldı.

İki ülke arasındaki krizde sona yaklaşıldığını duyuran gazete Avrupalı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde "Erdoğan'ın "özür olarak" kabul edebileceği, Netanyahu'nun ise "özür değil üzüntü" ifadesi olarak benimseyeceği bir açıklama formülü üzerinde çalışıldığını duyurdu.

İsrail, tazminat ve özürün resmi olarak Türk devletine değil, kurban yakınlarına yapılmasının işleri kolaylaştıracağı görüşünde.

Özür ve tazminat karşılığında Ankara'nın da jest olarak Mavi Marmara baskını ardından çektiği Tel Aviv Büyükelçisini geri göndereceği söyleniyor

Cenevre'de Netanyahu'nun özel girişimiyle yapılan görüşmelerin ardından ülkelerine dönen diplmatlar, ele alınan önerileri Erdoğan ve Netanyahu'ya götürerek görüşlerini alacak. Taraflar önümüzdeki haftalarda üzerine çalıştıkları metne son şeklini vermek için yeniden biraraya gelecek.



