İsrail: Özür dilemeyeceğiz

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dani Ayalon, ülkesinin, İsrail ordusunun 31 Mayıs'ta Gazze yardım gemisine düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskınla ilgili özür dilememesi gerektiğini ve özür de dilemeyeceğini söyledi.





Ynet haber sitesine göre Ayalon bu açıklamayı Amerikan CNN televizyonuna yaptı.





Ayalon, asıl özür dilemesi gerekenlerin, gemi seferinin organizatörleri olduğunu savunarak, İsrail'in sorumlu ve itidalli davranmaya çaba gösterdiğini öne sürdü. Ayalon, Türkiye ile ilişkilerin hem İsrail hem de ABD için önemli olduğunun altını çizdi.