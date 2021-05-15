T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail ordusundan Twitter'a tepki

15 Mayıs 2021 18:12

İsrail Savunma Kuvvetleri, paylaştığı bir mesajı yayınlamayı reddeden Twitter'a tepki gösterdi.

İsrail ordusu, Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydının birkaç saat arayla iki kez yayınlanmasını 'yayın kurallarının ihlali' olarak gören ve yayınlamayı reddeden Twitter'a tepki gösterdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik."

İsrail Ordusuİsrail Savunma KuvvetleriİsrailTwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24