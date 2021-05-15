İsrail ordusundan Twitter'a tepki

İsrail ordusu, Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydının birkaç saat arayla iki kez yayınlanmasını 'yayın kurallarının ihlali' olarak gören ve yayınlamayı reddeden Twitter'a tepki gösterdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik."