-İSRAİL ORDUSUNDAN SİLAH TOPLAMA KARARI TEL AVİV (A.A) - 16.01.2011 - İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere verilen silahları toplama kararı aldığı bildirildi. Ynet haber sitesi, kararın, Batı Şeria'da son yıllardaki sükunet ortamı gözönüne alınarak alındığını belirtti. Habere göre, İsrail Ordusu'nun "Judea ve Samarya" tümeni, Batı Şeria'da güvenlikle ilgili durumdaki olumlu gelişme yanı sıra, yerleşimlerdeki silah hırsızlıklarında görülen artış dolayısıyla, yerleşimcilerdeki ordu silahlarının azaltılmasına kararlaştırdı. Ordu yetkililerinin bir taraftan da kanunları kendileri uygulamaya kalkarak, Yahudi yerleşimlerin etrafındaki çitlere yanaşacak Filistinliler'e ateş açabilecekleri korkusunu dile getirdikleri de kaydedildi. Karar, ilk olarak El Halil'de uygulamaya sokuldu. İsrail Ordusu'nun El Halil (Hebron) Tugay komutanlığı'nın, Yahudi yerleşimcilerden, ordudan aldıklarını silahlarını teslim etmelerini istediği bildirildi. Ordunun kararının Yahudi yerleşimcilerin büyük tepki ve öfkesine neden olduğu da belirtildi. Bölgedeki Yahudi yerleşimi liderlerinden biri, kararı "düşüncesizce" alınmış bir karar olarak nitelendirirken, El Halil'deki Kiryat Arba yerleşiminde yaşayan, aşırı sağ isimlerden İtamar Ben Gvir de karara itiraz etti. Gvir, "kendilerini terkedilmiş olarak gördüklerini" ifade ederken, yerleşimciler iş orduda hizmet etmeye gelince iyi ama kendilerini korumaya gelince aynı şekilde düşünülmediğini söyledi. Silah hırsızlığının arttığı gerekçesine de katılmayan yerleşimci lideri, ordu içinde daha fazla silah hırsızlığı olduğunu, hatta komutanların araçlarından bile silahların çalındığını ifade etti. El Aksa intifadasının başlamasıyla, 10 yıldan fazla süre önce, yerleşimcilere, kendi toplumlarını korumaları amacıyla ordudan silah verilmeye başlanmıştı.