İsrail ordusundan Kanada ve İrlanda yardım gemilerine müdahale

T24 - İsrail ordusu, Gazze'ye doğru yaklaşan Kanada ve İrlanda tekneleri ile irtibata geçerek, "Geri dönün ya da rotanızı Mısır'a çevirin" çağrısı yaptı. Aktivistlerin çağrıya uymaması üzerine İsrail askerlerinin teknelere çıkarak, filoyu İsrail limanına yönlendirdiği bildirildi.



Fethiye'den hareket eden filonun, Gazze'ye yaklaşık 80 kilometre mesafe kala iki İsrail savaş gemisi tarafından yakın takibe alındığı ve kısa süre sonra da teknedeki aktivistlerle irtibata geçildiği bildirildi.



Ordu Sözcüsü Avital Leibovich Twitter hesabında, “Tekneler, geri dönmeleri ya da Mısır limanına gitmeleri ve yasadığı hareketlerini sonlandırmaları konusunda uyarıldı” dedi.



Aktivistlerin yapılan çağrıyı reddetmesi üzerine İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın teknelerin durdurulması için donanmaya talimat verdiği bildirildi.



Gantz'ın talimatıyla teknelere çıkan askerlerin, herhangi bir direnişle karşılaşmadığı ve filonun İsrail limanına yönlendirildiği belirtildi.



Kanada bandıralı Tahrir ve İrlanda bandıralı Saorise tekneleri, 27 aktivist ve yüklü miktarda tıbbi yardım malzemesi taşıyor.





