İsrail ordusunda tecavüz skandalı!

İsrail Hava Kuvvetleri'nde üç komutanın askeri lisede okuyan 9 kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, Berşeba’daki Hava Askeri Lisesi’nin Hazırlık sınıfında okuyan kız öğrencilere etüt öğretmenliği yapan subayların kız öğrencilere tecavüz ettikleri ve bazılarına da cinsel tacizde bulundukları saptandı.

Söz konusu subayların özellikle akşam etüt saatlerinde kız öğrencileri tek tek dışarı çağırarak tehditle veya otoritelerini kötüye kullanarak kızlara yaklaştıkları belirtildi.

Subaylardan ikisi tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hava Kuvvetleri, tecavüze uğrayan kız öğrencilerin eğitimlerine devam ettiklerini duyurdu.