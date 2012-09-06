T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail ordusunda tecavüz skandalı!

İsrail Hava Kuvvetleri’nde üç komutanın yaşları 15 olan 9 kız öğrenciye tecavüz edilidği ortaya çıktı

06 Eylül 2012 17:05

İsrail Hava Kuvvetleri'nde üç komutanın askeri lisede okuyan 9 kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, Berşeba’daki Hava Askeri Lisesi’nin Hazırlık sınıfında okuyan kız öğrencilere etüt öğretmenliği yapan subayların kız öğrencilere tecavüz ettikleri ve bazılarına da cinsel tacizde bulundukları saptandı.

Söz konusu subayların özellikle akşam etüt saatlerinde kız öğrencileri tek tek dışarı çağırarak tehditle veya otoritelerini kötüye kullanarak kızlara yaklaştıkları belirtildi.

Subaylardan ikisi tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hava Kuvvetleri, tecavüze uğrayan kız öğrencilerin eğitimlerine devam ettiklerini duyurdu.

ETİKETLER

İsrailordutecavüzHava Kuvvetleriöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24