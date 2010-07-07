T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail ordusunda intihar artıyor

İsrail ordusunda askerlere psikolojik destek verilmesine rağmen intihar vakalarında büyük bir artış gözleniyor.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail askerlerinin psikolojik destek almalarına rağmen, son yıllarda intihar eden asker sayısında artış kaydedildiği bildirildi.

Filistin'in El Kudüs gazetesinin İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine dayanarak verdiği habere göre, askeri yetkililer, geçen yıllarda askerlere verilen psikolojik destek programları sayesinde orduda intihar vakası sayısını yüzde 10 kadar düşürdüklerini, ancak 2005 yılından bu yana intihar eden asker sayısında yeniden artış olduğunu kaydetti.


Ordudaki intihar vakalarının askeri disiplinle ve askerlik göreviyle ilişkisi bulunmadığını belirten yetkililer, durumu araştırdıklarını ve intiharların önlenmesi için uygulanacak yeni yöntemler üzerinde duracaklarını ifade etti.


Haberde, bu yılın ilk 6 ayında 30, 2009 yılında 21, 2005 yılında 35 İsrail askerinin bilinmeyen sebeplerle intihar ettiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24