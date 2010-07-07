İsrail ordusunda intihar artıyor

T24- İsrail askerlerinin psikolojik destek almalarına rağmen, son yıllarda intihar eden asker sayısında artış kaydedildiği bildirildi.



Filistin'in El Kudüs gazetesinin İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine dayanarak verdiği habere göre, askeri yetkililer, geçen yıllarda askerlere verilen psikolojik destek programları sayesinde orduda intihar vakası sayısını yüzde 10 kadar düşürdüklerini, ancak 2005 yılından bu yana intihar eden asker sayısında yeniden artış olduğunu kaydetti.



Ordudaki intihar vakalarının askeri disiplinle ve askerlik göreviyle ilişkisi bulunmadığını belirten yetkililer, durumu araştırdıklarını ve intiharların önlenmesi için uygulanacak yeni yöntemler üzerinde duracaklarını ifade etti.



Haberde, bu yılın ilk 6 ayında 30, 2009 yılında 21, 2005 yılında 35 İsrail askerinin bilinmeyen sebeplerle intihar ettiği belirtildi.