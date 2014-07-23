İsrail ordusunda 60 asker 'savaşmayı reddediyor'

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından İsrail ordusundan askerler “Bu savaşın parçası olmayı reddediyoruz” diyerek İsrail’de New Profile adlı savaş karşıtı örgüte başvurdu. New Profile’dan Sahar Vardi, Avrupa Vicdani Ret Bürosu’nun bilgi talebine verdiği yanıtta çatışmalar başladığından beri çok sayıda İsrail askerinin başvurduğunu belirterek, savaşmayı reddedenlerin sayısına dair ellerindeki en son verinin 19 Temmuz Cumartesi gününe ait olduğunu, o tarih itibariyle 60 kişinin savaşmayı reddettiğini söyledi.

Onur Erem’in Birgün gazetesinde yer alan haberine göre, New Profile’dan Vardi “Bu savaşın parçası olmak istemiyoruz, yasal haklarımız nedir? Nasıl savaşmayı reddedebiliriz” diyerek kendilerine başvurduğunu açıkladı.

‘Öldürmektense hapse girerim’

O 60 kişiden biri de vicdani retçi Uriel Ferera. Ferera askerliği reddettiği için, 21 Temmuz’da askeri mahkeme tarafından 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı. İsrail’in güneyindeki Beerşeba kentinde yaşayan Uriel daha önce de askerliği reddettiği için 70 gün askeri cezaevinde kalmıştı. Uriel önceki gün Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İsrail ordusunun Filistin ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlar ve cinayetler asker olmayı reddetmemin temel nedeni. Tanrı’ya inanan bir insan olarak insanlara zarar veremeyeceğimi, Filistinlileri aşağılayan ordunun bir parçası olmak istemediğimi ilan ettiğim için hapis cezasına çarptırıldım. Ordunun Gazze’deki operasyonlarında masum çocuklar, kadınlar ve erkekler öldürülürken, hapisten çıktıktan sonra askerliği tekrar reddedeceğimi şimdiden duyuruyorum. Askeri operasyonlar ve Filistin topraklarının işgali son bulmalı ki barış içinde yaşayabilelim. Savaş suçlarına karışmaktansa hapishaneye girmekten onur duyuyorum”.