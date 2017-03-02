İsrail ordusu, yine Gazze Şeridi'ni vurdu!

Sınırda devriye gezen askeri araca ateş açıldığını iddia eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldı.

Sputnik'in haberine göre, İsrail ordusu, sınırda devriye gezen bir askeri araca ateş açıldığını öne sürerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Hamas’a ait iki noktayı bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde rutin güvenlik faaliyetinde bulunan askeri araca ateş açıldı. Buna karşılık Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki askeri nokta, hava saldırısı ve top atışıyla hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

​Açıklamada ayrıca, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Filistin tarafından ise şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırıda Hamas’a ait bir gözetleme kulesi tamamen yıkıldı.

Beyt Lahiya, İsrail ordusu tarafından Pazartesi günü de vurulmuştu. Hamas kontrolündeki Gazze’den atılan ve İsrail’in güneyindeki Batı Negev’e düşen roketlerin ardından, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a ait 5 noktayı bombalamıştı.