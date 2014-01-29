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İsrail'li general, Türkiye'de 3 El Kaide üssü bulunduğunu iddia etti

Türk dışişleri kaynakları iddiaları yalanlayarak, 'asıl tehdidin Türkiye'ye yönelik olduğunu' belirtti

29 Ocak 2014 21:06

İsrail ordusunda askeri istihbarattan sorumlu olan Tümgeneral Aviv Koçavi, Tel Aviv’de düzenlenen güvenlik konferansında bir harita göstererek Türkiye’de üç El Kaide üssü olduğunu savundu. İddiaları yanıtlayan Türk dışişleri kaynakları ise "asıl tehdidin Türkiye'ye yönelik olduğunu" belirtti.

Suriye’ye savaşmaya giden El Kaidecilerin orada kalmadığını ve NATO üyesi Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçebileceğini öne süren Koçavi’ye, Reuters haber ajansı ulaştı.

 

3 il, 100 kadar militan

 

Koçavi’nin sözcüsü, haritada kırmızı lekelerle gösterilen yerlerin El Kaide üslerini yansıttığını söyledi. Reuters, haritadan yaptığı çıkarımla bu üslerin Karaman, Osmaniye ve Şanlıurfa’da bulunduğunu iddia etti.

Tümgeneral Koçavi net bir sayı vermese de Reuters’ın haritada Mısır’daki cihatçıları temsil eden daire ile karşılaştırarak yaptığı yoruma göre, Türkiye’deki üç noktada toplam 100 kadar El Kaide militanı var.

 

Ankara: Asıl tehdit Türkiye’ye yönelik

 

Ankara, İsrailli generalin iddialarını yalanladı. Hürriyet Dünyası'na konuşan dışişleri kaynakları, "Suriye'de yaşananlardan dolayı asıl tehdit Türkiye'ye yönelik. Suriye'deki durum nedeniyle bazı geçişler olduğu doğru ama bunlar en çok Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye, bu yapılarla hali hazırda etkin şekilde mücadelesini sürdürüyor" dedi.

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