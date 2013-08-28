İsrail ordusu Suriye sınırında tatbikat yaptı

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili, ordu birliklerinin Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde askeri tatbikat yaptığını belirtti. Tatbikatın Sruiye'deki gelişmelerle ve batının Suriye'ye yönelik müdahale girişimiyle ilgisi olmadığını iddia ederek, "Bu, sınır bölgesinde yaptığımız, önceden planlanmış rutin bir tatbikat" diye konuştu.

İsrailli yetkili, "Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle orduda yüksek alarm durumu var mı?" sorusuna ise "bu konuda yorum yapmayacağı" yanıtını verdi.

Öte yandan İsrail ordusunun, son günlerde, ülkenin kuzeyinden Golan bölgesine giden karayolları üzerinde küçük konvoylar halinde ağır zırhlı araçları sevk ettiği gözleniyor.