İsrail ordusu sivilleri vurduğunu kabul etti

İsrail ordusu, Gazze'de 16 Ocak'ta, bir doktorun evinin hedef alınarak, 3 kızının öldüğü saldırının, İsrail tanklarından açılan ateş sonucu gerçekleştiğini doğruladı.



3 kızı ile bir yeğenini kaybeden Doktor Ebul Eyş, soruşturma sonucuna "Hepimiz hata yaparız, tekrarlanmasın" sözüyle yanıt verdi.



İsrail tıp çevrelerinde de tanınan bir isim olan, Tel Aviv'deki Tel Haşomer hastanesinde görev yapan Dr. İzzeddin Ebul Eyş, bombardımanda 8 kızından 3'ünü ve bir yeğenini kaybetmişti. Doktor, evi bombalanmadan önce, savaşın sürdüğü Gazze'deki durumu anlatmak üzere İsrail'in Kanal 10 televizyonuna telefonla bağlanmıştı.



Tam bu sırada evi bombalanan ve canlı yayında kızlarının öldüğünü aktaran Doktor Ebul Eyş, 3 hafta süren savaşın acı sembollerinden biri haline gelmişti.



Doktorun yaralı iki kızı İsrail'e getirilerek tedavi altına alınmıştı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, ordunun bir çok katmanında yapılan soruşturma sonucunda, Dr. İzzeddin Ebul Eyş'in evinde meydana gelen olayla ilgili değerlendirmelerin, doktorun 3 kızının ölmesine İsrail tanklarından atılan 2 merminin neden olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.



Açıklamada,16 Ocak cuma günü bölgede operasyonlarda bulunan birliğin, patlayıcılar ve el yapımı bombalarla dolu bir alanda keskin nişancı ve havan ateşine hedef olduğu, "ateşin doktorunkine bitişik bir evden geldiğini belirleyen birliğin, ateşe ateşle karşılık verdiği" ileri sürüldü.



Açıklamada, "İsrail askerlerinin karşı ateşi sürerken Dr. Ebul Eyş'in evi üzerinde şüpheli siluetler görüldü ve bunların Hamas keskin nişancıları ve havancılarını yönlendiren gözcüler olduğu düşünüldü. Yoğun ateş altında durum değerlendirildiğinde, birliklerin komutanı şüpheliler üzerine ateş açılması emrini verdi. Dr. İzzeddin Ebul Eyş'in 3 kızı bu ateşte ölmüştür" denildi.



Ateş açılmasının ardından, evin bulunduğu yönden çığlıkların duyulduğu ve ateşin derhal kesildiği savunulan açıklamada, daha sonra vurulan evin Dr. İzzeddin Ebul Eyş'in evi olduğunun anlaşıldığı, doktorla bağlantı kurularak, yaralananların İsrail'e getirilmesi amacıyla, bölgede bulunan İsrail askerlerince ambulansların Erez'den geçişinin sağlandığı da belirtildi.



İsrail ordu sözcülüğü, Dr. Ebul Eyş'in, Bölge Koordinasyon ve İrtibat Ofisi'ndeki subaylar tarafından, yoğun çatışmaların sürmesi nedeniyle çeşitli kez kurulan temaslarla, diğer birçok kişiye yapıldığı gibi, evini boşaltması konusunda uyarıldığını da ifade edildi.



Ordu sözcülüğü, doktorla kurulan doğrudan temaslar yanı sıra, Secaiye bölgesinde yaşayanları uyarmak amacıyla, bölgeye binlerce bildiri atıldığını da kaydetti.



Olayla ilgili soruşturmanın, bölgede operasyonda bulunan kuvvetlerin komutanından başlayarak, Ordunun Harekat Şubesi'ne kadar bir çok düzeyde onaylandığı, soruşturma sonuçlarının, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'ye sunularak, olur alındığı ifade edildi.



Ordu, İzzeddin Ebul Eyş ailesinin uğradığı kayıptan dolayı üzüntülerini bildirirken, yine de bölgede yoğun çatışmaların bulunduğu, askerlere yönelik bir çok tehdidin olduğu bölgede, birliklerin davranışının ve binaya ateş açılmasının da koşullar dikkate alındığında "makul olduğu" iddia edildi.



'Hepimiz hata yaparız, tekrarlanmasın'



İsrail ordu soruşturmasının sonuçlarının açıklanmasından sonra Kanal 2 televizyonuna konuşan Dr. Ebul Eyş, "Hepimiz hata yaparız. Ama bu hataları tekrarlamayalım" dedi.



Doktor, olay sırasındaki bağlantısında, evinin bombalandığı sırada, binada militanlar bulunduğu iddialarını yalanmıştı.



Doktor, televizyonda İbranice yaptığı konuşmasında, soruşturma yoluyla gerçeğin ortaya çıkarılmasını isteyen herkese ve kendisine bu güç döneminde destek veren İsraillilere teşekkürlerini iletti.



