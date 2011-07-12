İsrail ordusu ‘özür dilenmesini’ istiyor



T24- İsrail'in Kanal 2 televizyonu, geçen yılki Mavi Marmara olayıyla ilgili olarak, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı'nın, "Türkiye'den özür dilenmesinden yana açık ve kesin bir tutum takındığını" bildirdi.

Kanal 2 televizyonun ana haber bülteninde, özür dilenmesinin Mavi Marmara operasyonuna karışan İsrailli subay ve askerlerin ülke dışında yasal işlemlerle karşı karşıya kalmasını önleyeceğinin düşünüldüğü de kaydedildi.

Habere göre, Askeri Başsavcılık ve Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan istişare toplantılarında, İsrail'in sorumluluk üstlenmesinden farklı olarak, Türkiye'den özür dilenmesinin İsrail askerlerini koruyacağı ve bu konudaki taleplerin sona ermesini sağlayacağı değerlendirildi.

Askeri yetkililerin, Mavi Marmara olayını soruşturan ve bu ay sonunda açıklanması beklenen BM bünyesindeki Palmer raporunda, İsrail askerlerinin aşırı güç kullandığı hükmüne varıldığını hatırlatarak, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve Başbakan Yardımcılarından Moşe Ya'alon'un özür dilenmesinin aleyhindeki tutumlarının yanlış olduğunu söyledikleri; İsrail ordusu ile güvenlik teşkilatının çıkarlarının özür dilenmesi yönünde olduğunu ifade ettikleri vurgulandı.

Öte yandan, Haaretz gazetesinde, Tel Aviv Üniversitesi, Osmanlı ve Ortadoğu Tarihi profesörlerinden Ehud Toledano imzasıyla yayımlanan bir makalede ise, İsrail'in Türkiye ile uzlaşma için özür dilemesine bir neden olmadığı savunuldu.

Yazar, İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesinin herhangi bir ittifakın yenilenmesi anlamına gelmeyeceğini, "olsa olsa söylemlerde bir değişiklik getirebileceğini" vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde, savunma sektörü hariç, herhangi bir hasarın meydana gelmediğini ve bu durumda bir kötüye gidişin de beklenmediğini ifade eden yazar, "Böyle olunca da sorulması gereken soru, İsrail'in neden elleri ve dizleri üzerine çöküp özür dilemesi gerektiği. Bunu bir jest olarak değil de bir geri adım ve hatta açık bir zaaf belirtisi olarak değerlendirecek olan Türk seçkinlerin gözünde siyasi duruşunun uğrayacağı aşağılanmanın karşılığında ne alabilecek?" diye sordu.