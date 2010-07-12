İsrail ordusu, Mavi Marmara soruşturmasını tamamladı

T24 - 31 Mayıs günü sabaha karşı Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya İsrail komandoları tarafından düzenlenen ve 9 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürütülen askeri soruşturmanın sonucu açıklandı. Komisyonun Başkanı Giora Eiland tarafından Gabi Aşkenazi'ye takdim edilen raporda, "istihbarat toplanmasında kusurlu davranıldığı" belirtilirken, saldırıyı düzenleyen ve övgüyle söz edilen komandolar da herhangi bir kusur bulunmadı.İsrail, Mavi Marmara'ya saldırdı: 9 Türk öldürüldü
İsrail ordusunun, "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen ve 9 Türk'ün ölümüne yol açan baskınla ilgili ilk soruşturma raporunda, üst düzeyde hatalar olmakla birlikte temel konularda bir ihmalin olmadığı öne sürüldü.
İsrail ordusu içinde kurulan komisyonun raporunda, istihbarat toplanmasında kusurlu hareket edildiği, gemideki direniş potansiyelinin bu nedenle hafife alındığı ve planlamada hatalı davranıldığı belirtildi.
Deniz kuvvetlerine eleştiri, komandolara övgü
Deniz kuvvetlerinin gemilere saldırısıyla ilgili soruşturmayı yürütmekten sorumlu yedek General Giora Eiland, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karar sürecinde, arzu etmediğimiz bir sonuca katkıda bulunan, nispeten yüksek düzeyde hatalar yapılmıştır" dedi.
Raporda gemiye inen komandaların şiddetli bir direnişle
karşılaşacağının göz önünde bulundurmayan ve Mossad'la istihbarat paylaşımı yapmadığı için eleştirilen deniz kuvvetlerinin başarısız olduğu belirtildi.
Soruşturma komisyonunun raporunda, baskını düzenleyen komandolarda kusur
bulunmazken, özelllikle Shayet 13 komandolarının operasyon sırasında davranışları
ile hızlı ve etkin bir şekilde gemideki yaralıları tahliye etmesinin
övülebileceği bildirildi.
Bu soruşturma sırasında istihbarat toplama ve karar sürecinde profesyonel hatalar olduğunu ortaya çıkardıklarını kaydeden Eiland, "Özellikle İsrail komandolarının cesaretli ve çok profesyonel hareketiyle ilgili çok olumlu sonuçlara da vardık. Sadece hayatları tehlikede olduğunda güç kullandılar" diye konuştu.
Soruşturmada, adli takibatı gerektirecek ihmallerden söz edilmedi.
İsrail'de ordunun yaptığı soruşturmanın dışında, iki soruşturma daha yapılıyor.