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Dünya

'İsrail ordusu Hizbullah'ı kullanıyor'

İsrail’de ordu, daha yüksek bir bütçe elde etmek için Hizbullah’ı koz olarak kullanmakla suçlanıyor.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail’de ordu, daha yüksek bir bütçe elde etmek için Hizbullah’ı koz olarak kullanmakla suçlanıyor.


Maariv gazetesinde yer alan “Maliye Bakanlığı, İsrail ordusunu bütçesiyle ilgili mücadelede Hizbullah’ı kullanmakla suçluyor” başlıklı haberde, şimdiki Savunma Bakanı Ehud Barak’ın “İsrail tarihindeki en pahalı savunma bakanı” olduğu yazıldı. Haberde İsrail ordusunun kamuoyunu yanılttığı ve “askerî bütçe masaya geldiğinde Hizbullah’ın füze stoklarını ve hassas gizli dokümanları yayımladığı” belirtildi.


Maliye Bakanlığı yetkililerinin, ordunun askerî bütçedeki kesintileri önlemek için bile Hizbullah’ı kullandığını söylediklerini aktaran gazete, Savunma Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili önümüzdeki hafta kıran kırana bir mücadele verileceğini, Maliye ve Savunma bakanları başkanlığındaki bürokratların karşı karşıya geleceğini yazdı.

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