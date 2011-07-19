-İSRAİL ORDUSU GEMİYLE BAĞLANTI KURDU ANKARA/KUDÜS (A.A) - 19.07.2011 - Gazze filosuna katılan gemilerden Fransız bandıralı "Onur-El Karame", Gazze yolunda İsrail gemileri tarafından kuşatıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze ablukasını kırmaya çalışan gemiyle ilk bağlantının kurulduğu belirtildi. İsrail ordu sözcüsü, gemiyi abluka bölgesine yaklaştığı konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Sözcü, uyarılarıyla ilgili gemidekilerden herhangi bir yanıt alıp almadıkları konusunda bilgi vermedi. Ordu açıklamasında, gemidekilere, ellerindeki her türlü yardım malzemesinin Gazze ile karadan geçiş noktaları aracılığıyla veya Aşdod limanı üzerinden transfer edilebileceği ifade edildi. Fransız gemisi Onur-El Karame'de 16 eylemci ve gazetecilerin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada El Cezire'nin gemideki muhabiri de İsrail ordusunun gemidekileri uyardığını doğruladı. Gemideki 16 kişinin sosyal paylaşım sitesi twitter'dan Fransızca ve İngilizce olarak, geminin gece durduğunu, morallerinin iyi olduğunu belirttiği kaydedildi.