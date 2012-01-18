-İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı GAZZE (A.A) - 18.01.2012 - İsrail ordusunun Gazze'de bugün düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Edim Ebu Selmi, İsrail ordusunun Beyt Hanun kasabası yakınlarına saldırı düzenlediğini ancak saldırının hava saldırısı olup olmadığının bilinmediğini belirtti. Selmi, açıklamasında yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti ancak kurbanların sivil veya asker olup olmadığını belirtmedi. Saldırı, İsrailli yetkililer tarafından da doğrulandı. İsrail ordusu Gazze şeridine sık sık saldırı düzenliyor.