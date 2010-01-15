T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Ordusu, Bar Refaeli'ye savaş açtı

Yabancı statüsüne alınmasını isteyince İsrail ordusu boykot kampanyası başlattı.

15 Ocak 2010 02:00

T24 - Yabancı statüsüne alınmasını isteyince İsrail ordusu boykot kampanyası başlattı.


BAR REFAELİ FOTOGALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ


İsrail Ordusu, askeri teamüllerin dışına çıkarak dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen topmodel Bar Refaeli’yi boykot kararı aldı. 24 yaşındaki İsrailli topmodel, askere gitmemek için formaliteden bir evlilik yaptı. Daha sonra da ülkesini tanıtan reklamlarda boy göstererek kendini affettirdi. 89-60-89 vücut ölçülerindeki İsrailli güzel, geçen yıllarda podyumların en çok aranan modeli haline geldi.


Kızlar 21 ay askerlik yapıyor

Ancak Bar’ın son hareketi büyük tartışma çıkardı. Daha az vergi ödemek için İsrail hükümetinden “yabancı” statüsüne alınmasını istedi. Bunu duyan General Avi Zamir, “Refaeli’nin tanıttığı ürünleri satın almayın” çağrısı yaptı. Bu markalar arasında Victoria’s Secret, H&M ve Subaru bulunuyor İsrail’de 18 yaşındaki erkekler 3 yıl bekar kızlar 21 askerlik yapıyor..

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24