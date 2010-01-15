İsrail Ordusu, Bar Refaeli'ye savaş açtı

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Kızlar 21 ay askerlik yapıyor

İsrail Ordusu, askeri teamüllerin dışına çıkarak dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen topmodel Bar Refaeli’yi boykot kararı aldı. 24 yaşındaki İsrailli topmodel, askere gitmemek için formaliteden bir evlilik yaptı. Daha sonra da ülkesini tanıtan reklamlarda boy göstererek kendini affettirdi. 89-60-89 vücut ölçülerindeki İsrailli güzel, geçen yıllarda podyumların en çok aranan modeli haline geldi.Ancak Bar’ın son hareketi büyük tartışma çıkardı. Daha az vergi ödemek için İsrail hükümetinden “yabancı” statüsüne alınmasını istedi. Bunu duyan General Avi Zamir, “Refaeli’nin tanıttığı ürünleri satın almayın” çağrısı yaptı. Bu markalar arasında Victoria’s Secret, H&M ve Subaru bulunuyor İsrail’de 18 yaşındaki erkekler 3 yıl bekar kızlar 21 askerlik yapıyor..