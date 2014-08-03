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Dünya

İsrail ordusu açıkladı: Çatışmada öldü

İsrail, Goldin’in kaçırıldığını öne sürerek 72 saatlik ateşkesin Hamas tarafından bozulduğunu savunmuştu

03 Ağustos 2014 13:51

İsrail ordusu, cuma günü Gazze'de Hamas tarafından kaçırıldığını iddia ettiği asker Hadar Goldin'in iki gün önceki çatışmada öldüğünü duyurdu. İsrail, Goldin’in kaçırıldığını öne sürerek 72 saatlik ateşkesin Hamas tarafından bozulduğunu savunmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "İsrail ordusunun Baş Hahamı önderliğinde toplanan özel komite, Givati Tugayı'na bağlı piyade subayı Teğmen Hadar Goldin'in Gazze şeridindeki savaşta cuma günü öldüğünü duyurdu" denildi.

Açıklamada, "Kararın öncesinde tüm tıbbi hususlar, inançsal ve bununla alakalı konular dikkate alınmıştır. Öldürülen askerin ailesi, İsrail ordusu personel direktörü Tümgeneral Orna Barbivai, askeri Baş Haham ve Tuğgeneral Rafi Peretz tarafından bilgilendirildi" ifadeleri yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Ordu aileyi kederli döneminde desteklemeye devam edecek" denildi.

Cuma günü Hamas, İsrail ordusunda görevli bir subayı esir aldığını açıklamıştı.

 

Hamas: Ateşkesin ihlali için kullandılar

 

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ise İsrail'in kaçırıldığını iddia ettiği askere ilişkin bilgileri olmadığını duyurdu. İsrail'in bu iddiayı ateşkesin ihlali için kullandığını belirtti.

İzzeddin Kassam Tugayları, askerin kaybolduğu bölgedeki grup ile iletişimlerinin kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kassam Tugayları'na bağlı gruptakiler bombardıman sırasında hayatını kaybetmiş olmalı. Çatışma sırasında İsrail askerinin esir alındığını varsayarsak, o da bombardıman sırasında ölmüş olmalı.”

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