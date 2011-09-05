T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail ordusu 3 evi yıktı BATI ŞERİA (A.A)

05 Eylül 2011 10:45

-İsrail ordusu 3 evi yıktı BATI ŞERİA (A.A) - 05.09.2011 - İsrail ordusu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından yapılan 3 evi yıktı. Batı Şeria'da yerleşimcilerin bulunduğu en büyük yerleşim bölgelerinden biri olan Migron'daki binalar, İsrailli askerlerin eşlik ettiği buldozerler tarafından yıkıldı. İsrail ordusu, çok sayıda yerleşimcinin de tutuklandığını açıkladı. Migron'da 50 kadar Yahudi yerleşimci ailesi yaşıyor.  Batı Şeria'da 100'den fazla Yahudi yerleşim bölgesi bulunuyor. İsrail hükümeti, Filistin'den daha fazla toprak talep eden Yahudi yerleşimcilerin bu bölgelerde yerleşim yeri kurmalarına izin vermemişti, ancak inşaatları da görmezden gelmişti.  Migron'daki yıkım, geçen ay İsrail'de verilen bir mahkeme kararından sonra yapıldı. Mahkeme, İsrail devletine yerleşim yerinin tamamen ortadan kaldırılması için 31 Mart'a kadar süre vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24