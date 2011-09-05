-İsrail ordusu 3 evi yıktı BATI ŞERİA (A.A) - 05.09.2011 - İsrail ordusu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından yapılan 3 evi yıktı. Batı Şeria'da yerleşimcilerin bulunduğu en büyük yerleşim bölgelerinden biri olan Migron'daki binalar, İsrailli askerlerin eşlik ettiği buldozerler tarafından yıkıldı. İsrail ordusu, çok sayıda yerleşimcinin de tutuklandığını açıkladı. Migron'da 50 kadar Yahudi yerleşimci ailesi yaşıyor. Batı Şeria'da 100'den fazla Yahudi yerleşim bölgesi bulunuyor. İsrail hükümeti, Filistin'den daha fazla toprak talep eden Yahudi yerleşimcilerin bu bölgelerde yerleşim yeri kurmalarına izin vermemişti, ancak inşaatları da görmezden gelmişti. Migron'daki yıkım, geçen ay İsrail'de verilen bir mahkeme kararından sonra yapıldı. Mahkeme, İsrail devletine yerleşim yerinin tamamen ortadan kaldırılması için 31 Mart'a kadar süre vermişti.