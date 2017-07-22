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Dünya

İsrail ordusu: 2 Yahudi yerleşimci bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

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22 Temmuz 2017 03:12

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri hedef alan bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, 2'sinin ise yaralandığı aktarıldı. 

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin sağlık durumuna ilişkin detay verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin İsrail askerlerince vurulduğu ifade edildi. 

Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda yaralanan iki yerleşimciden birinin olay yerinde tedavi edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 

İsrail basınında ise hastaneye kaldırılan üçüncü Yahudi yerleşimcinin de öldüğü yönünde haberler yer aldı. 

 

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